COUNTDOWN PER LA NUOVA STAGIONE. MA PER I NAZIONALI TRE STEP DIVERSI

Inizia il contro alla rovescia, con gli ultimi sette giorni liberi per i giocatori viola, prima dell'inizio della nuova stagione. La nuova era Italiano inizierà infatti domenica prossima con il ritrovo per i tamponi, poi dal lunedì test fisici, primi allenamento e ritiro a Firenze prima della partenza il 17 per Moena. La lista dei convocati sarà però "ricca" di giovani di belle speranze perché molti big non ci saranno per la scadenza naturale del contratto (Ribery, Borja Valero e Caceres) o per i loro impegni in nazionale. I giocatori tra una stagione e l'altra hanno infatti diritto a tre settimane di ferie, che per quelli impegnati nel campionato europeo, in Coppa America o nelle Olimpiadi inizieranno alla fine degli impegni ufficiali. L'ultimo in ordine di tempo a rientrare sarà di sicuro Kouamè visto che le Olimpiadi (parteciperà con la Costa d'Avorio) devono ancora iniziare. Ma anche per i tre argentini e Castrovilli il countdown deve ancora partire visto che l'Italia affronterà in semifinale di Euro2020 la Spagna martedì sera, con l'eventuale finale fissata all'11 luglio; stesse date per la Seleccion che giocherà con la Colombia nella notte tra il 6 e il 7 (ore 3).

Per Pulgar l'avventura della Coppa America si è già fermata ai quarti, rientrerà dunque qualche giorno prima rispetto ai compagni, ma considerando il viaggio intercontinentale, i tamponi, le visite di rito e quant'altro sarà difficile vederlo a Moena (se non per pochi giorni), così, a maggior ragione, gli altri. Il tutto al netto del mercato (tra i nomi fatti c'è chi viene dato in partenza, come Kouamè o Pezzella, rilanciato comunque da questa esperienza, in cui ha giocato più volte titolare) ma anche della volontà dei giocatori. Non è mancato in passato chi ha rinunciato a qualche giorno di ferie (prendendosi magari una sola o due settimane per staccare o fare un viaggio) per unirsi subito alla squadra. Lo fecero anche Chiesa due stagioni fa che raggiunse i compagni in America e Quarta quando fu preso dalla Fiorentina, ancora in Nazionale. Soprattutto ora che inizia un nuovo ciclo con Vincenzo Italiano, tutti vorranno conoscere e lavorare al più presto con il neo allenatore viola ma non recuperare le energie spese in Nazionale sarebbe controproducente, al di là delle motivazioni. La preparazione per loro dovrà tenere conto anche di questo.