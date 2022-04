RISULTATI UTILI, Col Venezia possibile record 2021/22

La squadra viola sta attraversando un ottimo periodo di forma. Molte volte, nel corso delle sue conferenze stampa, Vincenzo Italiano ha sottolineato come uno dei problemi della Fiorentina fosse la continuità. I gigliati infatti, nel corso di questo campionato hanno intrapreso raramente lunghi filotti di partite senza perdere. Fino ad oggi il momento di massima continuità è stato raggiunto nel mese di dicembre quando i viola non persero per 5 partite consecutive, vincendo con Sampdoria, Bologna e Salernitana e pareggiando con Sassuolo e Hellas Verona.

Biraghi e compagni hanno però la possibilità di migliorare questo record stagionale: la viola non perde infatti dal 2-1 di Reggio Emilia e nelle ultime 5 partite ha fatto registrare 3 vittorie, con Bologna, Empoli e Napoli, e 2 pareggi con Inter e Hellas Verona. Il confronto col Venezia rappresenta quinidi non solo un'importante sfida per la lotta ai primi sette posti ma anche un importante traguardo momentaneo così da far registrare un nuovo record in questa postiva stagione.