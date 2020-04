RIPA A FV, Rialti viveva squadra e tifosi con passione

Prima calciatore, poi team manager della Fiorentina, Roberto Ripa nella sua carriera in viola ha conosciuto bene Alessandro Rialti, il giornalista del Corriere dello Sport scomparso ieri. Ecco il suo ricordo per Firenzeviola.it: "Ciccio raccontava le vicende della Viola vivendo la città, la squadra e la tifoseria, facendo sempre trasparire grande passione ed amore per la Fiorentina. Con lui ho avuto molti confronti sia da calciatore che da dirigente conclusi sempre con un abbraccio di rispetto e stima reciproca. Il suo essere diretto, unito alla sua ironia e simpatia ci mancherà".