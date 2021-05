RICOMINCIO DA T(R)E

Non sono pochi i rebus da risolvere che Rino Gattuso si troverà davanti una volta che avrà preso possesso del centro sportivo e della Fiorentina (ufficialmente dal 1° luglio). Dagli eventuali rinnovi dei sette giocatori in scadenza (con possibilità di restare solo per Caceres e Ribery), alla risoluzione dei casi Pezzella e Milenkovic, dati per partenti ormai da tempo ma con ancora un anno di contratto davanti.

E se è vero che per Dragowski la permanenza è quasi scontata se non arriveranno offerte da far venire l'acquolina in bocca, saranno comunque principalmente tre i giocatori su cui Rino Gattuso vorrà costruire la Viola che verrà, uno per reparto.

In difesa Martinez Quarta è chiamato a prendersi un ruolo da protagonista. L'anno di rodaggio è concluso con ottimi risultati e grandi potenzialità fatte vedere, ora - alla seconda stagione in viola - si dovrà prendere sulle spalle la difesa viola e proseguire nella tradizione argentina dei centrali difensivi a Firenze.

A centrocampo invece sarà Castrovilli a dover fare un passo in avanti. La stagione con Iachini e Prandelli è stata in chiaro-scuro, la convocazione all'Europeo difficilmente arriverà ma per lui con Gattuso in panchina può cominciare una nuova era, sempre con il 10 sulla schiena. Da Napoli cominciano già a parlare di possibili scambi, ma il futuro del talento pugliese per ora non pare lontano da Firenze.

Infine Dusan Vlahovic, l'uomo che sostanzialmente ha portato la Fiorentina alla salvezza. Il rinnovo ancora non è arrivato, è vero. Ma in un mercato come quello di oggi difficilmente qualcuno potrà arrivare ai 60 milioni che la Fiorentina chiede per potersi mettere ad un tavolo e discutere di una sua cessione. Per questo a meno di colpi di scena la Viola del prossimo anno sarà fondata proprio sulle qualità di Vlahovic, in attesa di un rinnovo che possa adeguare la cifra del suo contratto all'impatto che avrà sulla Fiorentina.

Tre giocatori, insomma, dai quali Gattuso vorrà ripartire per costruire una Fiorentina a sua immagine e somiglianza.