RICHARDSON AI BOX MA CATALDI&CO DI RIENTRO: IL CENTROCAMPO VA RICOMPONENDOSI

La Fiorentina si gode una sosta di novembre al freddo, non solo per le basse temperature calate improvvisamente in città. La classifica sorride ai viola, solo un punto sotto al Napoli capolista, frutto anche e soprattutto delle sei vittorie consecutive registrate in Serie A (scatta la caccia al record del 1960, quando furono otto). Ragion per cui Raffaele Palladino ha lasciato ai suoi uomini un’intera settimana libera a disposizione, sette giorni di completo relax come premio, prima di tornare al lavoro a partire da lunedì per preparare la trasferta di Como.

Punto centrocampo: perso Richardson

La sosta ha lasciato in dote l’infortunio al soleo di Amir Richardson, che saluta quasi sicuramente il suo 2024 privando di un’altra pedina il centrocampo di Palladino. Un reparto reinventato rispetto alla scorsa stagione che aveva trovato la taglia a lui più calzante con la coppia Adli-Cataldi, scomposta nelle ultime uscite per i problemi muscolari patiti dall’ex Lazio. Che però da lunedì, quando si riprenderà al Viola Park, dovrebbe rientrare nel gruppo agli ordini dell’allenatore, visto il lungo periodo di recupero avviato già da settimane senza il rischio di forzature. Mediana in cui si è ormai reinserito Rolando Mandragora, arruolabile già da tempo e considerabile ormai ristabilito dopo l’operazione al menisco.

Un reparto che va ricomponendosi

Chi nella sosta invece non ha preso parte alla chiamata in nazionale, precisamente in Under 21, è Edoardo Bove. Dopo il forfait agli ordini di Nunziata, anche l’ex Roma è atteso dal rientro in gruppo lunedì a meno di sorprese. Un pacchetto di centrocampo quindi rimpolpato di energie dopo gli ostacoli delle ultime settimane, che perde Richardson ma che inizia allo stesso tempo a ricomporsi dei suoi volti principali verso l’ultimo, lungo e intenso mese e mezzo dell’anno solare.