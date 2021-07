RIBERY, I perché dell'addio e il no della Lazio

Franck Ribery non è più un giocatore della Fiorentina da pochi giorni ma non tutti i tifosi hanno capito l'addio al francese che a più riprese ha detto di voler restare almeno un altro anno e le notizie che lo riguardano sono tra le più seguite di oggi su Firenzeviola. Prova a spiegarlo Sky che afferma che la Fiorentina segue un indirizzo preciso in questo calciomercato, di puntare su una squadra giovane e questo sarebbe il motivo per cui non ha rinnovato il contratto a Ribery e Caceres. (LEGGI QUI)

Anche Firenzeviola d'altronde nei giorni scorsi ha sottolineato la svolta giovane voluta dalla Fiorentina, sia come allenatore e staff tecnico che nella dirigenza e, infine, nella rosa dei giocatori.

Da Roma invece parlano di un no della Lazio alla proposta di prendere proprio il francese ex viola. Per ora la proposta infatti non è stata presa in considerazione, così come quella di Jovetic, anche perché per l'esterno è vicino il ritorno di Felipe Anderson.