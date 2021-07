SKY, Ecco perché Ribery e Caceres via. Milenkovic...

La dirigenza viola vuole puntare sui giovani. Ecco perché la Fiorentina - spiega l'esperto di mercato Di Marzio a Sky - non ha rinnovato i contratti di Ribery e Caceres. Risponde invece a questo principio l'arrivo di Nico Gonzalez -definito il colpo migliore per ora sul mercato delle italiane- che per caratteristiche si integra perfettamente nel 4-3-3 di Italiano. In uscita resta da capire cosa succederà con Milenkovic.