RIBERY, No della Lazio. Possibilità Jovetic ma...

La Lazio è alla ricerca di esterni per il gioco di Sarri e in questi giorni due ex viola svincolati sono stati proposti alla società di Lotito, Ribery e Jovetic. Ma se sul montenegrino la porta resta aperta, pur non essendo una pista per ora concreta, la proposta dell'ex Bayern al momento non sarebbe stata presa in considerazione. Lo riporta il Corriere di Roma.