INDISCREZIONI DI FV VIOLA, SEDUTA DI SCARICO POSTICIPATA. ECCO L'ORARIO La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. La Fiorentina avrebbe dovuto sostenere una seduta di scarico questa mattina alle ore 10:30, la quale invece è stata posticipata. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'allenamento andrà in scena nel primo pomeriggio alle ore 14:30. NOTIZIE DI FV RASSEGNA STAMPA, LE PRIME PAGINE DEI QUOTIDIANI Ampio spazio al clamoroso stop della Superlega. City, United, Tottenham, e Liveropool danno l'addio. Le milanesi ci pensano. Agnelli e Florentino Perez sono isolati, si legge su La Gazzetta dello Sport. In casa viola, invece, si tira un sospiro di sollievo per la... Ampio spazio al clamoroso stop della Superlega. City, United, Tottenham, e Liveropool danno l'addio. Le milanesi ci pensano. Agnelli e Florentino Perez sono isolati, si legge su La Gazzetta dello Sport. In casa viola, invece, si tira un sospiro di sollievo per la... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 21 aprile 2021. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi