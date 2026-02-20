Top FV, la Fiorentina stravince in Polonia: chi il miglior viola con lo Jagiellonia?

Oggi alle 17:05
di Redazione FV

La Fiorentina vince 3-0 il Polonia e mette l’ipoteca sugli ottavi di finale di Conference League. Adesso i viola aspettano il ritorno al Franchi contro lo Jagiellonia, ma nel frattempo FirenzeViola.it propone a suoi lettori l’immancabile sondaggio Top FV: chi il miglior giocatore viola in campo a Bialystok?

