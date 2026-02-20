Mandragora e un gol che mette tutti d'accordo, ma col Pisa serve l'alternativa

© foto di www.imagephotoagency.it
Quando a Firenze si tocca il tasto Mandragora ci si trova sempre da una parte o dall'altra, mai a metà strada. Ha sempre diviso chi tifa i colori viola, come sottolinea l'articolo del nostro Ludovico Mauro che ripercorre i numeri del centrocampista della Fiorentina e studia le alternative per lunedì in campionato, visto che sarà squalificato.

Un'assenza sicuramente pesante per gli equilibri viola. E nonostante sia un giocatore divisivo la prodezza di giovedì su punizione mette tutti d'accordo, Uefa compresa che mette il gol di Mandragora tra i più belli.