Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
La Repubblica (Firenze): "Pioli, per ora niente festa: "Situazione complicata, per uscirne servirà tempo""
Corriere Fiorentino: "Pioli, traguardi e brividi"
La Gazzetta dello Sport: "Pioli chiede un regalo, spera di avere Kean per la doppia festa: vittoria e 500 in A"
La Nazione: "La legge di Stefano Pioli: sacrificio e compattezza"
Corriere dello Sport: "Nicolussi Ca viglia e Mandragora: a voi"
Tuttosport: "Pioli, emozioni e dovere"
Milan-Fiorentina deve diventare la partita deI rilancio dei numeri 10 finora deludenti: meglio Leao o Gudmundsson? di Alberto Polverosi
FirenzeViolaL’attesa per Kean e i dubbi a centrocampo. A San Siro i viola trovano un Milan incerottato
Luca CalamaiPioli non è a rischio esonero ma è il primo responsabile di questa crisi. Fazzini, Piccoli e Ndour titolari a Milano. E Kean potrebbe sorprendere tutti. Per aiutare il tecnico perché non puntare su Borja Valero
Lorenzo Di BenedettoCara Fiorentina, caro Pioli, avete visto Gudmundsson? Kean out dovrà diventare un'occasione per Piccoli. Saranno tre partite complicatissime ma devono essere sfruttate: perché questa squadra non può essere quella che abbiamo visto fino a ora
