Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei quotidiani italiani sulla Fiorentina
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

La Repubblica (Firenze): "Pioli, per ora niente festa: "Situazione complicata, per uscirne servirà tempo""

Corriere Fiorentino: "Pioli, traguardi e brividi"

La Gazzetta dello Sport: "Pioli chiede un regalo, spera di avere Kean per la doppia festa: vittoria e 500 in A"

La Nazione: "La legge di Stefano Pioli: sacrificio e compattezza"

Corriere dello Sport: "Nicolussi Ca viglia e Mandragora: a voi"

Tuttosport: "Pioli, emozioni e dovere"