Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina

Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla FiorentinaFirenzeViola.it
Oggi alle 07:50Notizie di FV
di Redazione FV

Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:

Corriere dello Sport: "Gud, Fazzini e Nicolussi  Viola, adesso la qualità"

La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, Gud e Nico Paz, la sfida dei 10"

Corriere Fiorentino: "Opposti a duello: Fagioli in difficoltà, Nico Paz sorride. Che sfida al centro"

La Nazione: "Pioli sorride, Super Kean c'è"

La Gazzetta dello Sport: "Cercasi spalla per il gol. Missione Fiorentina, Kean è da sbloccare, ci prova Fazzini?"