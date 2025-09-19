Rassegna stampa, i titoli e le aperture dei principali quotidiani sulla Fiorentina
Questi i titoli e le aperture dei principali quotidiani sportivi e politici, a tiratura sia nazionale che locale, in edicola questa mattina e relativi alla Fiorentina:
Corriere dello Sport: "Gud, Fazzini e Nicolussi Viola, adesso la qualità"
La Repubblica (Firenze): "Fiorentina, Gud e Nico Paz, la sfida dei 10"
Corriere Fiorentino: "Opposti a duello: Fagioli in difficoltà, Nico Paz sorride. Che sfida al centro"
La Nazione: "Pioli sorride, Super Kean c'è"
La Gazzetta dello Sport: "Cercasi spalla per il gol. Missione Fiorentina, Kean è da sbloccare, ci prova Fazzini?"
Questa la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbiodi Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoTutte le domande senza risposta di questo inizio di stagione della Fiorentina. Perché chi è più in forma non gioca? La difesa a 3 quanto futuro ha? Pioli e un modulo non "suo", anche in attacco. Contro il Como un solo imperativo
Angelo GiorgettiFazzini e Nicolussi per ripartire, ma i problemi sono tanti: non abbiamo ancora capito come gioca la Fiorentina. Fagioli play spento è inutile e la difesa subisce troppo. Contro il Como più palleggio e coraggio: un 3-5-2 con Kean insieme a Piccoli
