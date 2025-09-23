Rassegna stampa, ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola
Queste le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani di oggi, domenica 21 settembre 2025.
FirenzeViolaFiorentina Femminile: vittoria in amichevole col Sassuolo. Cetinja sta diventando un caso
Spesi 92 milioni e nessun acquisto fa la differenza. Pioli ha sbagliato a sopravvalutare la rosa e se stesso, ora ritrovi praticità. Ma da 6 anni è il solito film: tante colpe agli allenatori, poche ai dirigenti. A Pisa il bivio è già decisivodi Angelo Giorgetti
2 Problemi in ogni reparto, mentre Kean non ha ancora inquadrato la porta. E Pisa è già uno spartiacque
Mario TeneraniSe non è crisi poco ci manca... preoccupa l'arrendevolezza della squadra. Mediana evanescente, attacco senza palloni. La Fiesole si è fatta sentire con chiarezza. Fiorentina triste, tocca a Pioli riaccenderla
