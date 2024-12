RADIO FIRENZEVIOLA, In diretta anche a S.Stefano: i programmi

FirenzeViola.it

Non si ferma nemmeno a Santo Stefano la programmazione di Radio FirenzeViola, anche sul canale 92 del DT per le province di Firenze, Prato e Pistoia e che oggi vi terrà compagnia con 6 ore di diretta in cui si parlerà della grande sfida di domenica tra Juventus e Fiorentina ma anche di calciomercato, con tutte le ultime novità dal mondo delle trattative. Si comincia alle 10 con "Chi si compra?" condotto, come sempre, da Pietro Lazzerini, questa volta in compagnia di Dario Baldi per un crossover super con "C'è Polemica". A seguire, dalle 12, ancora Pietro Lazzerini in conduzione però insieme a Chiara Andrea Bevilacqua. Infine dalle 14 alle 16, immancabile appuntamento con "Palla al Centro", condotto dal direttore Tommaso Loreto e da Luca Calamai.

