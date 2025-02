Qui Inter, Zielinski in ripresa dalla febbre. Inzaghi dovrebbe averli tutti contro la Fiorentina

La Fiorentina si accinge ad affrontare l'Inter, giovedì sera al Franchi, in una sorta di primo round che verrà seguito poi dalla gara di ritorno già lunedì, in quel di San Siro. La squadra di Inzaghi arriverà al Franchi inferocita per i due punti persi nel derby, che nell'ambiente nerazzurro è stato digerito più come un'occasione persa che come un punto guadagnato sul finale.

Oggi i campioni d'Italia sono scesi in campo per l'allenamento con praticamente tutto l'organico completo, ad eccezione di Piotr Zielinski che è rimasto fuori per precauzione, causa febbre accusata nei giorni scorsi. Domani però anche il polacco dovrebbe fare rientro in gruppo e salvo imprevisti, Simone Inzaghi avrà tutta la rosa a disposizione per il primo dei due match contro la Fiorentina (ad eccezione di Zalewski, tesserato nel mercato di gennaio).