QUI CHICAGO, Rifinitura viola a porta chiuse

In America è mattina e la Fiorentina inizia la lunga giornata che la porterà all'esordio in ICC contro il Chivas di Salcedo, quando in Italia saranno le 3, passando per l'arrivo di Chiesa e Milenkovic dall'Italia e del presidente Commisso per assistere alla gara. Vista l'importanza del torneo Vincenzo Montella ha optato per la rifinitura a porte chiuse, sia al pubblico che ai giornalisti, a differenza di quanto accaduto in queste prime giornate americane.