QUEIROZ A FV, Per Oliveira ci vogliono minimo 20 mln

Il tema del momento in casa Fiorentina è senza dubbio Sergio Oliveira. Tra le notizie più lette di ieri sulle pagine di FirenzeViola.it, c'è l'intervista realizzata dalla nostra redazione a Manuel Queiroz, firma tra le più importanti del giornalismo sportivo portoghese. Tra le tante cose interessanti che ha dichiarato, molte sono positive sul centrocampista del Porto: "Ci vorranno minimo 20 milioni per acquistarlo, ma è sicuramente un calciatore pronto per la Serie A".

