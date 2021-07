QUANTI BABY A MOENA: ECCO CHI SI GIOCA LA RICONFERMA

Sono in tutto sei i giocatori della Primavera che Vincenzo Italiano ha scelto di aggregare al pre-ritiro di Firenze in questi primi giorni di lavoro ai campini e, verosimilmente, anche per la fase di lavoro a Moena che partirà da sabato. Esclusi tutti i fuoriquota (ovvero i classe 2001), mentre a mettersi alla prova con i più grandi saranno quattro 2002 (il difensore Frison, il centrocampista Bianco e gli attaccanti Agostinelli e Munteanu) e due 2003 (i bulgari Andonov e Krastev, il primo portiere, il secondo centrocampista).

Tutte pedine che nel corso della stagione (eccezion fatta per Andonov, arrivato a gennaio dal Levski Sofia ma mai sceso in campo per problemi di tesseramento) sono stati molto utili alla causa della squadra di Aquilani, che ad aprile ha sollevato la Coppa Italia e si è salvata con un turno di anticipo. Frison ha giocato 25 partite con la Primavera, mente Bianco è stato letteralmente uno dei pilastri della squadra (con 28 presenze, 3 gol e 4 assist e il primo contratto da professionista siglato a inizio 2021).

Buono anche il rendimento di Krastev (che però ha dovuto fare i conti con un lungo infortunio che lo ha tenuto fuori due mesi) mentre sia Agostinelli che Munteanu sono state le due stelle dell’attacco di Aquilani: il numero 10, tecnicamente il più forte della rosa, ha collezionato 25 presenze con 5 gol (alcuni dei quali bellissimi, come quello all’Atalanta nel finale di campionato) mentre il rumeno ha chiuso la stagione in doppia cifra con 11 gol in 28 presenze.

La vetrina di Moena, dunque, sarà l'occasione migliore per mettersi in mostra e - chissà - guadagnarsi la conferma in prima squadra. Già in passato del resto, da Chiesa a Castrovilli passando per Hagi fino a Montiel, tanti baby hanno saputo cogliere al volo il palcoscenico del ritiro e meritarsi la permanenza a Firenze, coi più grandi. Sarà così anche quest'anno?