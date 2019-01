QUAGLIARELLA, Niente record di Bati: il perché

Quagliarella è andato a segno per undici gare consecutive. Come ha fatto anche Batigol nella stagione 1994-1995 quando segnò in tutte le prime undici giornate di campionato. Però è bene fare delle precisazioni sull’eguaglianza del record da parte del bomber blucerchiato. Perché è vero che Quagliarella è andato a segno per undici gare consecutive ma in realtà i turni consecutivi sarebbero nove. Questo perché l’attaccante campano alla dodicesima giornata è rimasto a sedere per novanta minuti in panchina contro la Roma. Quindi i turni consecutivi sarebbero nove considerando che non dovrebbero essere contate le due partite precedenti a quella contro i giallorossi dove nonostante ciò Quagliarella è andato a segno. Batistuta in pratica detiene ancora il primato assoluto di giornate consecutive iniziali in rete mentre per quanto riguarda il record delle gare effettivamente giocate, il bomber blucerchiato ha eguagliato il Re Leone.