PULGAR, Dopo Duncan non ha margini di addio

Tra i papabili calciatori in uscita per le ultime ore di calciomercato c'è anche il cileno Erick Pulgar, poco impiegato da Prandelli e pieno di ammiratori in Italia e non solo. Le ultime idee portavano ancora alla Spagna, ma dopo che il Valencia ha chiuso per Oliva del Cagliari, è stata proprio la pista sarda a tornare in auge. Se non fosse che proprio per una precedente cessione dai viola ai rossoblu, quella di Alfred Duncan, la presenza di Pulgar in rosa sia divenuta necessaria numericamente, e con poche ore al termine della sessione di mercato - utili soprattutto per trovare il suo ipotetico sostituto - è naturale che i margini intorno ad un suo addio dell'ultim'ora si stiano assottigliando sempre più, fino a raggiungere lo zero.