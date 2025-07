Prove di rinnovo per Kean, idea Kessie e operazioni in uscita

Giornata importante in casa Fiorentina per il rinnovo di Moise Kean. C'è stato infatti un primo e positivo incontro tra le parti per parlare di un rinnovo sulla base di 4 milioni circa a stagione anche se non c'è ancora intesa definitiva sulle cifre.

La Fiorentina pensa a Kessie con il quale nelle ultime ore ci sarebbe stato un contatto. I viola sono consci delle difficoltà economiche di arrivare al mediano ivoriano ma sono anche consapevoli della volontà dell'ex Milan di tornare in Italia. Sky ha ribadito che nei prossimi giorni la Fiorentina ci proverà ancora.

Intanto sembra in uscita il portiere Christensen, finora mai preso in considerazione da Pioli per le due amichevoli: ci sarebbe una richiesta in prestito dello Sturm Graz mentre per Mbala Nzola oltre al Pisa si è fatto avanti il Flamengo deciso a fare altre operazioni in Italia.