PROBABILI FORMAZIONI, DUBBI A CENTROCAMPO PER ROSSI

Subito in campo la Fiorentina, dopo la batosta subita in casa da parte del Napoli. Cavani e compagni hanno strapazzato una Fiorentina che nel secondo tempo è apparsa spenta, senza grinta e senza voglia di lottare. Questa sera, nel recupero della ventunesima giornata di serie A, la truppa di Delio Rossi avrà l’occasione di riscattarsi: avversario di turno il Bologna, reduce dalla clamorosa vittoria di San Siro contro l’Inter. Non sarà una sfida facile quella che aspetta la Fiorentina, che dovrà fare a meno di un giocatore fondamentale per gli equilibri viola, che risponde al nome di Valon Behrami. Lo svizzero, uscito malconcio al termine del primo tempo nella gara contro il Napoli, è stato lasciato a casa da Delio Rossi a scopo precauzionale. Il sostituto di Behrami è l’unico dubbio che Delio Rossi dovrà sciogliere. Al momento il favorito è Amidu Salifu, il giovane ghanese che dovrebbe agire al fianco di Montolivo , che nonostante la febbre dovrebbe agire al centro della mediana viola. Il terzo di centrocampo dovrebbe essere il rientrante Lazzari, favorito su Olivera, che non ha certo brillato nella sfida contro il Napoli. Confermato il trio difensivo: davanti alla porta difesa da Boruc, agiranno capitan Gamberini, Natali e Nastasic. Sugli esterni ancora assente Pasqual, per questo la corsia sinistra sarà affidata ancora una volta a Vargas, alla ricerca di una forma fisica accettabile, mentre sulla destra confermato Cassani. In attacco scelta obbligata, con Jovetic che affiancherà Amauri, ancora alla ricerca del primo gol in maglia viola. Proprio il centravanti brasiliano, dopo un ottimo esordio contro il Siena, è apparso in difficoltà nelle ultime uscite, a causa anche una forma fisica dovuta al lungo stop. Rossi però, un po' per mancanza di alternative, un po' per la voglia di giocare di Amauri, continuerà ad affidarsi all'italo-brasiliano, la spalla ideale per Stevan Jovetic.