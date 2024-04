PROB. FORMAZIONI, DIETRO RITORNA DODO DAL 1'. SUGLI ESTERNI PRONTI NICO E KOUAME

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Questa sera la Fiorentina scenderà in campo per quella che probabilmente sarà la partita più importante dell'anno. Alle 18:45 gli uomini di mister Vincenzo Italiano, reduci dallo 0-0 dell'andata, affronteranno al Franchi i cechi del Viktoria Plzen per il ritorno dei quarti di finale di Conference League. I dubbi nella testa del tecnico viola in merito alla possibile formazione restano ancora diversi, la cosa certa è che l'allenatore deciderà di affidarsi al miglior undici possibile per evitare un'eliminazione dalla Coppa che sarebbe clamorosa.

DIFESA - A difendere la porta viola pochi dubbi: ci sarà Pietro Terracciano. Sulla faccia destra in difesa potrebbe riposare Kayode dopo la titolarità contro il Genoa e al suo posto dovrebbe giocare Dodô, partito dal primo minuto nella sfida a Plzen. Dall'altra parte, invece, Parisi tornerà a sedere in panchina per lasciare spazio al capitano Biraghi. Per quanto riguarda i due centrali, al momento, resta in vantaggio la coppia formata da Milenkovic e Ranieri, con Quarta che partirebbe quindi in panchina.

CENTROCAMPO - In mediana dovrebbe agire Bonaventura dal primo minuto, mentre la maglia per il compagno di reparto se la giocano Arthur e Mandragora, con il secondo leggermente in vantaggio sul brasiliano. A quel punto l'ex Juventus, insieme a Duncan e Maxime Lopez sarebbe pronto a subentrare a gara in corso.

ATTACCO - Pochi dubbi sulla fascia destra con Nico Gonzalez certo della titolarità, a sinistra Kouame è pronto a riprendersi la fascia con Sottil in panchina. Certi del posto il trequartista e la punta, con l'argentino Beltran che agirà alle spalle del centravanti Belotti.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Bonaventura, Mandragora; Nico, Beltran, Kouame; Belotti.

VIKTORIA PLZEN (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Hranac, Jemelka; Kopic, Cerv, Kalvach, Cadu; Sulc; Vydra; Chory.