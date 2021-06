PRIMAVERA, Viola ancora 12°: con Toro e Bologna...

Si sta per concludere la 27a e quartultima giornata del campionato Primavera, che la Fiorentina ha già disputato venerdì perdendo in casa 1-0 contro la Juventus al termine di una bella partita. I risultati che sono maturati oggi sono stati tutto sommato favorevoli per la truppa di Alberto Aquilani, che a 270’ dalla fine della regular season restano ancora fuori dalla zona playout.



Nella gara di questa mattina alle 11 la Lazio ha perso 4-3 contro il Cagliari (ed è sempre più condannata al penultimo posto) mentre alle 13 la partita salvezza tra Torino e Bologna si è conclusa con un successo dei granata per 4-1: con questi punteggi, Fiorini e compagni restano al 12° posto, a +2 dal Bologna (che è in zona playout) e a +4 dal Toro (con entrambe le formazioni la Fiorentina è in vantaggio negli scontri diretti). In attesa della riforma del campionato, che potrebbe essere ufficializzata martedì, i viola sono sempre più vicini alla salvezza matematica.