PRIMAVERA, Oggi col Cesena ultimo in classifica

Torna in campo oggi alle ore 15 per l'11a giornata di campionato la Fiorentina Primavera, reduce dal successo per 3-0 di venerdì scorso sul campo del Bologna (0-3, con assist e doppietta di Distefano) che ha proiettato di nuovo i viola in zona playoff: i ragazzi di Aquilani sono quinti in classifica con 17 punti. L'avversario di turno sarà il neopromosso Cesena, ultimo in classifica con 4 punti e la peggior difesa del campionato (22 reti subite). A dirigere la sfida del Torrini di Sesto Fiorentino sarà il signor Claudio Petrella della sezione di Viterbo, coadiuvato da Sicurello di Seregno e Piatti di Como. La gara sarà trasmessa in diretta su Sportitalia.