PRIMAVERA, Fio-Vic per la vittoria del girone

Oggi la Fiorentina Primavera affronterà l'ultimo incontro valido per la qualificazione agli ottavi di finale della Viareggio Cup contro il Vicenza. Alle ore 15 presso lo stadio "T. Bresciani" di Viareggio, i ragazzi di Semplici cercheranno di conquistare il primo posto per avere la certezza di passare alla fase finale.

I problemi per il mister, sono tutti in attacco. Infatti, tra le squalifiche di Matos e Gondo, e l'infortunio all'alluce patito dal nuovo acquisto Kenneth Zohore, il classico 4-2-3-1 della Fiorentina, vedrà almeno due volti nuovi rispetto alla partita contro il Cesena.

La formazione dovrebbe vedere, Svedkauskas confermatissimo in porta; in difesa Ashong a sinistra con Rozzio e Empereur al centro e Bittante a destra; Agyei e Panatti confermati davanti alla difesa, a destra Baccarin sostituirà Matos, a sinistra dovrebbe agire Acosty con Campanharo a sostegno di Magheri centravanti al posto di Zohore e Gondo. Non è da esludere però che Semplici pensi ad utilizzare Acosty centravanti, posizione più volte ricoperta anche in campionato.

Alla Fiorentina basta il pareggio per passare il turno, ma la squadra dovrà stare attenta a non sottovalutare un Vicenza che basa la sua forza principalmente sulla determinazione e sull'idea di non aver niente da perdere.

Dalle ore 15 segui la diretta testuale su Firenzeviola.it, con tutti gli aggiornamenti e le parole dei protagonisti della sfida.