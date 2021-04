PRESTITI, Ranieri, Maleh e altre note positive dalla B

Nuova settimana, nuovo giro per Italia ed Europa a rintracciare i talenti viola in prestito; come ogni lunedì vi diciamo com è andato il weekend dei giocatori di proprietà della Fiorentina attualmente impegnati in altre squadre

SERIE A: L’unico viola in prestito impiegato nella 30° giornata di A è stato Alfred Duncan: il centrocampista ghanese ha disputato 72 minuti opachi a San Siro, nella sconfitta di misura del Cagliari contro l’Inter; schierato da Semplici nel centrocampo a 3, il numero 32 ha faticato non poco contro la qualità di Brozovic ed Eriksen, uscendo a poco meno di 20 dalla fine (sul risultato di 0-0) per lasciare il posto ad Asamoah. Ancora fuori Riccardo Sottil: il 21enne esterno di proprietà della Fiorentina è ai box da più di due mesi per un infortunio al retto femorale della coscia sinistra. Sottil doveva rientrare ad inizio aprile dopo la pausa delle nazionali, invece anche questa settimana si è allenato a parte e il suo stop sta diventando un caso a Cagliari. Come Sottil, anche Riccardo Saponara, passato a gennaio allo Spezia, è fuori da molto tempo (27 febbraio) per un problema fisico e ancora non ci sono garanzie sul suo rientro.

SERIE B: I tifosi viola possono invece sorridere guardando la prestazione dei propri tesserati in serie cadetta: Youssef Maleh ed il suo Venezia mettono fine ad una serie di partite senza vittoria con un secco 3-0 casalingo sul Cosenza; nella partita di ieri il 22enne centrocampista che a giugno passerà alla Fiorentina si fa vedere soprattutto nella ripresa, quando entra anche nell’azione del 2-0 appoggiando a Crnigoj un pallone che lo sloveno trasforma in un’assist per un gran tiro da fuori che vale il raddoppio. Weekend più che positivo, come in generale l’ultima parte di stagione, per Christian Dalle Mura: contro il Vicenza il classe 2002 colleziona la sua seconda presenza da titolare in stagione; il difensore disputa 90 minuti senza sbavature e contribuisce alla vittoria della Reggina (successo interno per 3-0) controllando perfettamente gli attaccanti ospiti, dimostrando che mister Baroni può già far affidamento su di lui. Tra gli attaccanti anestetizzati dalla gran prova di Dalle Mura c’è Gabriele Gori: il duello tra prodotti del vivaio fiorentino viene vinto dal difensore, con l’attaccante del Lanerossi pericoloso solo in avvio con una conclusione di sinistro che finisce alta. Per Gori, schierato titolare dopo quasi due mesi a seguito della rete realizzata lunedì scorso nella sconfitta di Ascoli, continua la stagione difficile sia a livello personale (25 partite, 3 gol e 3 assist) che di squadra (Vicenza 12esimo, ormai lontano dalla zona playoff).

Chi non sembra avere problemi di continuità né di prestazione è Luca Ranieri: per il difensore dell’Under 21 di Nicolato un’altra prestazione granitica nel prezioso successo della Spal al Via del Mare di Lecce; Ranieri viene schierato da centrale nella nuova difesa a 4 varata da Rastelli e l’ex-viola risponde presente, confermandosi un punto fermo per i ferraresi. Per Ranieri 14esima partita da titolare nelle ultime 17, con gli spallini che in questo ciclo di partite hanno perso solo 3 volte, proprio nelle gare in cui non c’era il numero 3. Concludiamo il viaggio in B con altre due prestazioni incoraggianti: dopo 20 giorni di stop, causato dalla pausa nazionali e dal focolaio di Covid scoppiato nel gruppo-squadra, l’Empoli riprende la sua marcia verso la Serie A. Nella vittoria esterna della capolista sul campo della Reggiana c’è tanto viola, sia per la rete decisiva che porta la firma di un ex-Fiorentina (Ryder Matos) che per la grande prestazione di due giocatori di proprietà dei gigliati: gli azzurri fanno loro la gara sfruttando la corsia di sinistra, dove Aleksa Terzic (impiegato da terzino) e Szymon Zurkowski (schierato da quella parte nel centrocampo a rombo di Dionisi) mettono in costante apprensione gli avversari. Per Terzic tante discese palla al piede e diversi cross interessanti, per Zurkowski (che esce ad una manciata di minuti dalla fine) una serie di inserimenti insidiosi ed un’occasione d’oro sullo 0-0 sprecata, i due combinano sulla sinistra iniziando l’azione che porta al gol di Matos.

ESTERO: In Francia, cade ancora il Nantes di Alban Lafont: il portiere dell’Under 21 francesce, accostato nelle recenti settimane alla Roma, con alcuni interventi decisivi tiene in vita i suoi a Rennes, per poi arrendersi ad un gran gol di Terrier ad inizio ripresa. Per Lafont, per l’occasione capitano del Nantes, è la 14esima partita consecutiva senza porta inviolata, mentre per il Nantes è l’ennesima sconfitta di un campionato che vede i gialloverdi penultimi ma ancora in corsa per la salvezza, distante 4 punti. Weekend in chiaro-scuro anche per l’altro “francese”, Pol Lirola: il Marsiglia infatti frena a Montpellier la sua rincorsa all’Europa e, nel pirotecnico 3-3 di sabato l’esterno spagnolo, come tutta la sua squadra, mostra ottimi spunti in avanti (suo il cross per Payet che rifinisce il contropiede che poi porterà alla rete del momentaneo 1-2 di Gueye) e alcune amnesie dietro. Passando in Olanda, pari interno a reti bianche per il Vitesse di Jacob Rasmussen: i gialloneri, probabilmente già con la testa alla finale di Coppa D’Olanda contro l’Ajax (in programma domenica prossima) sprecano un’occasione per restare attaccati al treno europeo; per il centrale danese i soliti 90 e passa minuti senza sbavature. Chiudiamo l’appuntamento della settimana dando uno sguardo alla settimana di David Hancko: lo slovacco, al rientro da un infortunio, è titolare nel derby di Praga tra il suo Sparta e lo Slavia; per il 22enne, schierato da terzino destro, una serata difficile ed una sconfitta che chiude definitivamente il campionato, con lo Sparta che è adesso a -17 dalla capolista Slavia.