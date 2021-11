PRESTITI, Primo gol per Zurkowski, occhi su Gori

Altro appuntamento con i prestiti viola, la rubrica che si occupa di fare il punto sulla stagione dei giocatori di proprietà della Fiorentina che sono in giro per l’Italia e l’Europa; in questo martedì che sa molto di lunedì iniziamo la settimana facendo un recap di cosa successo negli ultimi giorni, partendo dalla Serie A.

Quella di domenica è stata una giornata speciale per Szymon Zurkowski: il centrocampista polacco dell’Empoli ha infatti siglato il suo primo gol in Serie A, rete dal peso specifico pesantissimo visto che è arrivata al 91’ minuto (dieci minuti dopo il suo ingresso in campo) ed ha consentito agli azzurri di portare via i tre punti dal campo del Sassuolo; inserimento sul primo palo su cross basso di Henderson, girata mancina che sbatte sulla traversa ed entra per il 2-1 a tempo praticamente scaduto ed il primo gol del classe ’97 in Serie A in una giornata che non dimenticherà facilmente.

A Salerno continua invece la crescita per Luca Ranieri: nell’ultima settimana sono arrivate la settima e l’ottava partita consecutiva da titolare per il classe ’99, che giovedì a Venezia è stato protagonista della vittoria della Salernitana nello scontro diretto coi lagunari e domenica sera col Napoli ha provato a frenare con buoni risultati Di Lorenzo e Politano. Colantuono lo ha scelto per il ruolo di terzino sinistro nel suo 4-3-2-1 ed in questa nuova posizione l’ex sembra dare ottime garanzie.

In Serie B settimana agrodolce per Gabriele Gori: l’attaccante del Cosenza è tornato al centro del dibattito del tifo fiorentino dopo l’ottima prestazione (un gol, il quinto in stagione, ed un assist, il secondo) nella vittoria 3-1 contro la Ternana nel turno infrasettimanale; ci si interroga infatti se la Fiorentina con lui abbia già in casa il sostituto di Vlahovic ed il suo nome potrebbe tornare utile nella finestra di gennaio; nel frattempo Gori continua a giocare, lo ha fatto anche ieri nella sconfitta del Cosenza sul Lecce, una gara in cui sia lui che l’altro ex viola Caso (in gol contro i salentini per il definitivo 1-3) sono stati poco coinvolti. Nel complesso il suo è un inizio di stagione in cui sembra aver comunque fatto uno step ulteriore di crescita e la sensazione è quella che se continuerà a fare così bene sarà difficile per i dirigenti viola ignorare i suoi numeri e la sua volontà di tornare da protagonista a Firenze. Passando agli altri, centodieci minuti in due gare invece per Gabriele Ferrarini: l’esterno del Perugia ha giocato da titolare non convincendo più di tanto nella sconfitta degli umbri contro la Reggina ed è quindi entrato dalla panchina nella trasferta vincente di ieri contro la SPAL, giocando sempre nella posizione di esterno destro nel 3-5-2 di Alvini. A Cremona continua l’avventura da separato in casa di Christian Dalle Mura: il centrale classe 2002 si allena coi compagni ma non viene convocato da un mese nonostante non siano stati comunicati problemi fisici. Per Dalle Mura fino ad oggi zero minuti in questa stagione coi grigiorossi e la possibilità di lasciare la Cremonese già a gennaio.

Situazione più o meno analoga quella di Tofol Montiel, che sceso in Lega Pro a Siena per trovare spazio, ha fino ad oggi collezionato 98 minuti (nei quali ha segnato anche un gol, all’esordio con la Carrarese) e solo una presenza da titolare. Lo spagnolo ha giocato solo 12 minuti negli ultimi mesi e nemmeno il cambio in panchina dei senesi (fuori Gilardino, dentro Maddaloni) sembra aver smosso più di tanto la situazione, visto che Montiel è stato in panchina per tutta la gara contro di ieri il Gubbio, in una partita che ha visto invece protagonisti altri due giocatori di proprietà della Fiorentina, ovvero il portiere del Gubbio Simone Ghidotti, che nonostante la sconfitta riscatta l’errore di settimana scorsa contro la Vis Pesaro e l’attaccante degli umbri Samuele Spalluto, entrato a dieci dalla fine.

Chiudiamo volando oltre confine: Christian Kouame rimane fuori dalle ultime due gare dell’Anderlecht per un affaticamento muscolare, saltando quindi sia la rotonda vittoria per 7-1 in Coppa di Belgio contro La Louvriere sia il pari in campionato contro l’OH Leuven. Solita prestazione da leader invece per Jacob Rasmussen, corsaro col suo Vitesse sul campo dell’Herenveen, una vittoria 2-1 che rilancia le ambizioni europee dei gialloneri, che giovedì sera voleranno a Londra per battezzare il debutto di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham nella gara di Conference League.