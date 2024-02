PRESTITI, Debutto dal 1' per Dalle Mura. Ok Bianco-Amatucci

Fonte: a cura di Niccolò Righi

FirenzeViola.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel turno infrasettimanale di Serie B hanno preso parte alle varie partite in programma anche i vari giovani viola in prestito nel campionato cadetto. Nonostante le prove di Bianco continuino a convincere tutti (seppur contro il Sudtirol non abbia espresso la sua miglior versione), continua il momento non particolarmente felice per la Reggiana di Alessandro Nesta, fermata sul 1-1 dai trentini in casa. Quarto pareggio (e una sconfitta) nelle ultime cinque partite e vittoria che manca dal 27 gennaio per gli emiliani, che adesso sembrano doversi più preoccupare dalla zona play-out, che osservare la zona play-in. Già perché dai bassi fondi sta tornando in superficie la Ternana, ieri autrice di una bella vittoria per 2-3 sul campo del Palermo.

Nei rossoverdi, debutto dal primo minuto per Christian Dalle Mura, che ha fatto riposare Lucchesi. La sua prova non è stata particolarmente brillante e spesso è stato impreciso, ciò nonostante il tecnico Breda gli ha concesso tutti e 90 i minuti. Novanta minuti anche per Lorenzo Amatucci, in cui ha fatto il compitino senza infamia e senza lode portando a casa un’onesta sufficienza.