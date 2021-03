PRANDELLI, La seconda lettera e il limite superato

Tra i temi sicuramente più letti sulle pagine odierne di Firenzeviola.it c'è stato sicuramente quello relativo alla seconda lettera che Cesare Prandelli ha scritto oggi, in riferimento ad alcune illazioni sul suo conto uscite in questi giorni dopo le sue dimissioni: "Bisognerebbe stigmatizzare e non dare risalto alla pochezza di spirito dei cosiddetti “odiatori da tastiera” ma c’è un limite e questo limite è stato oltrepassato. Lo devo alla mia famiglia, al club ma soprattutto ai miei calciatori che mai, dico mai, mi hanno mancato di rispetto o hanno avuto comportamenti offensivi nei miei confronti. Mi appello alla responsabilità di tutti: credete alle verità e non correte dietro a fenomeni senza moralità e etica del vivere civile”. Questo uno dei passaggi del comunicato rilasciato all'ANSA dall'ex ct.

Leggi anche: PRANDELLI, SUPERATO IL LIMITE: NESSUN GIOCATORE MI HA MANCATO DI RISPETTO