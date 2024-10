Fonte: Lu.magis.

Marin Pongracic sembra di nuovo abile e arruolabile, così come aveva pronosticato, speranzoso il tecnico nel post gara di Empoli. Il giocatore ha infatti giocato anche la partitella fatta disputare dal tecnico Palladino ai viola, in cui il tecnico ha fatto le prove anti New Saints.