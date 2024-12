PONGRACIC, Ancora out: il motivo. Si tratta del 10° forfait

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

Marin Pongracic salterà oggi la decima partita stagionale per infortunio. Il difensore croato non ingrana e a causa di un colpo alla coscia ha dovuto dare forfait un'altra volta, come annunciato dallo stesso Raffaele Palladino ieri alla vigilia della sfida contro il Cagliari in programma alle 12.30. L'ex Lecce ha giocato in stagione poco più di 300 minuti tra campionato e Conference, in A non inizia una partita da titolare dalla prima stagionale contro il Parma datata 17 agosto con l'espulsione raccolta nel finale.

I 90 minuti giocati con il Pafos 10 giorni fa inducevano all'ottimismo ma un altro ko ha messo un altro ostacolo nel cammino del difensore nella sua esperienza alla Fiorentina. La speranza è che possa tornare a disposizione già a partire dalla prossima partita, di nuovo in Conference League, contro il Lask.