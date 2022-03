PIZARRO A FV, La Fiorentina può passare il turno

David Pizarro è sicuro: "Non solo batterla, la Fiorentina può anche passare il turno contro la Juventus. La squadra è forte, lo ha già dimostrato in questa stagione con successi di prestigio”. Intervistato ieri da FirenzeViola.it, l'ex centrocampista viola ha anche spiegato cosa si aspetta dall'accoglienza del Franchi per Vlahovic: "Credo che i tifosi viola gli ricorderanno ad uno ad uno chi sono i suoi familiari… (ride, ndr). Ma al di là degli sfottò, penso che Italiano dovrà essere bravo ad allontanare dalla testa dei suoi giocatori il pensiero che si dovrà scendere in campo solo con l’idea di battere Dusan".

