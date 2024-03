PIÙ FURORE E INTRAPRENDENZA

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Più intraprendenza e più furore. Questo è quello che chiede Vincenzo Italiano ai suoi in vista della prossima trasferta, considerando che dopo il pareggio di Torino, la Fiorentina non vince in trasferta ormai dal 22 dicembre 2023, dalla gara con il Monza vinta di misura 0-1. Nel post partita di Fiorentina-Torino senza giri di parole, a domanda diretta, il tecnico viola ha risposto che "la classifica è bella, ci permette di stare dietro alle grandi e non dobbiamo perdere terreno. Dobbiamo essere più intraprendenti in trasferta, dobbiamo avere più furore".

I numeri in trasferta

Un messaggio chiaro alla squadra, con l'obiettivo di invertire il trend e tornare a vincere lontano dal Franchi. In questa stagione la Fiorentina in campionato ha totalizzato solamente 16 punti in trasferta dei 42 totali, nel dettaglio solo 4 vittorie con Genoa, Udine, Napoli e Monza, 4 pareggi con Roma, Frosinone, Empoli e Torino e 6 sconfitte con Lazio, Milan, Inter, Sassuolo, Lecce e Bologna. Non c'è un problema trasferta, ma sicuramente Vincenzo Italiano dovrà fare le giuste riflessioni e capire come invertire il trend.

L'occasione giusta

A proposito di trasferte, giovedì arriva l'occasione giusta per dare un segnale. La Fiorentina volerà in Ungheria per affrontare il Maccabi Haifa negli ottavi di finale di Conference League. Ottenere un risultato positivo in vista del ritorno significherebbe tanto, considerando anche gli impegni importanti di campionato che la Fiorentina dovrà affrontare concatenati alle due gare europee. Domenica c'è la Roma, mentre fra due settimane un altro scontro diretto, con l'Atalanta a Bergamo.