Pioli torna a 'casa': precedenti e curiosità su Milan-Fiorentina

Ormai ci siamo, la sosta nazionali sta giungendo al termine e il prossimo fine settimana ripartirà la Serie A. Una ripresa piuttosto complicata per la Fiorentina che è attesa da una delle trasferte più difficili della stagione, a San Siro contro il Milan. Il match contro i rossoneri, in programma domenica sera alle 20:45, sarà sicuramente una sfida particolare per Stefano Pioli che con il Diavolo è diventato campione d'Italia nel 2022. Un rapporto speciale quello del tecnico parmense con i tifosi del Milan che sulle note di "Freed From Desire", capolavoro anni 90' di Gala, gli dedicarono il coro, diventato ormai famoso, "Pioli is on fire". Su FirenzeViola.it alcune curiosità su un incrocio da libro cuore per il tecnico emiliano.

Nel 2018 l'ultima vittoria da avversario nella San Siro rossonera Dal secondo anello della Curva Sud dello stadio Meazza, sede del tifo rossonero più caloroso, questo coro a partire dalla stagione 2021-2022 si è levato più e più volte tanto da diventare un tormentone dopo la vittoria del tricolore. "Pioli is on fire" quell'estate è diventata una hit e veniva ballata e cantata in tutte le discoteche d'Italia. Chissà se i tifosi rossoneri lo canteranno anche domenica sera (probabilmente no anche se ci si attende un'accoglienza positiva per il tecnico parmense) quando Stefano Pioli tornerà per la prima volta a San Siro da quel Milan-Salernitana 3-3 del 25 maggio 2025, la sua ultima partita sulla panchina del Diavolo.

