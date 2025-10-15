Dodo e Fazzini in buone condizioni, terapie per Kean: il punto sugli infortunati

vedi letture

Nel pomeriggio di oggi, tramite le parole del responsabile sanitario del club Luca Pengue, la Fiorentina ha fatto chiarezza sulle condizioni dei giocatori attualmente infortunati e sui rispettivi percorsi di recupero. "Kean è rientrato lunedì sera e abbiamo subito iniziato le terapie - le parole del medico ai canali ufficiali della società viola -. Gli esami a cui si è sottoposto non hanno evidenziato alcun tipo di lesione, l'evento distorsivo ovviamente c'è stato, speriamo di iniziare a farlo lavorare sul campo quanto prima. Per ora procede tutto bene, valuteremo le sue condizioni giorni dopo giorno. Dodo e Fazzini hanno potuto lavorare durante la sosta e da martedì sono tornati in gruppo. Le loro condizioni sono buone". Quanto a Pongracic invece: "Ha subito un trauma distorsivo durante la partita che gli ha impedito di completare la gara. Siamo stati in contatto con lo staff sanitario della nazionale croata, nel corso della giornata faremo tutte le valutazioni del caso, non sembra essere nulla di preoccupante".

Per saperne di più, leggi: Report medico della Fiorentina, Kean valutato giorno per giorno. Pongracic non preoccupa