Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: allenamento mattutino

La Fiorentina è pronta per tornare in campo al centro sportivo. La squadra di Stefano Pioli sta lavorando per preparare al meglio la sfida di domenica sera, a San Siro, contro il Milan. E da oggi potrà farlo con tutti i giocatori a disposizione: la settimana di sosta è finita e a breve rientreranno anche gli ultimi ‘nazionali’. Nel frattempo la seduta odierna è prevista per questa mattina, come sempre, al Viola Park.