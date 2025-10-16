Il fratello di Parisi racconta Fabiano: "Si rialzerà, è uno che non si lascia abbattere"

Fabiano Parisi non dimentica le sue origini. Su Radio FirenzeViola abbiamo raccontato un retroscena su di lui. In questi giorni non è passata inosservata la storia che riguarda l'esterno della Fiorentina e il suo FC Serino: proprio così, il suo club di calcio. Perché il mancino classe 2000 ha scelto in estate di rifondare la società del suo paese d'origine, una piccola cittadina di 6mila anime in provincia di Avellino che da ormai un decennio aveva visto scomparire la sua squadra locale. Un gesto anche in ricordo del padre, andatosene anni fa e che portava spesso i figli, la domenica, a guardare proprio le partite del Serino. Da pochi mesi il club è rinato e domenica scorsa, sotto gli occhi dell'ex Empoli (presidente del club) presente in tribuna, ha vinto all'esordio in Seconda Categoria campana. Una storia che racconta con piacere, a Radio FirenzeViola, Antonio Parisi, fratello di Fabiano e vicepresidente della società: "Ricostruire il vecchio club non è stato facile. Per fortuna ci siamo affidati a persone esperte che ci hanno aiutato nei documenti e in tutto il resto, nella scelta di mister e dirigenti. Non è facile mettere su una società, da pulire gli spogliatoi alla parte burocratica. Ora ognuno ha un ruolo preciso e svolge il proprio lavoro".

