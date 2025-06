Pioli candidato principale per la panchina, la Fiorentina gli ha offerto un triennale: il punto

Stefano Pioli è ora il candidato numero uno per la panchina della Fiorentina. La società viola ha allacciato da ore i contatti con l'allenatore dell'Al Nassr, dove riscuote uno stipendio da circa 12 milioni di euro annui. La questione economica però non sarebbe un problema per la società viola, pronta a spalmare l'ingaggio ancora da percepire; per questo è stato offerto un triennale, come raccolto dalla nostra redazione.

Per l'ex Milan, Lazio e Inter l'avvento in riva all'Arno, se si concretizzasse, sarebbe un ritorno dopo la prima esperienza tra 2017 e 2019. Ciò che ha contraddistinto Stefano Pioli nella sua prima parentesi a Firenze è stata l'empatia con le persone che facevano parte della Fiorentina (grande amicizia anche con il team manager poi ritrovato al Milan, Alberto Marangon) e con la città, da lui vissuta al 100%. Se per Raffaele Palladino l'unica concessione è stata un gelato da Badiani (che gli portò anche bene) e qualche cena a Firenze, per poi rinchiudersi al Viola Park ed essere avvistato più nelle cittadine circostanti forse per rimanere più tranquillo, per Pioli girare la città in bicicletta, con la moglie e il cane Thor era all'ordine del giorno.