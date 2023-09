PIEROZZI, Rientrato oggi in gruppo dopo l'infortunio

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Non arrivano solo brutte notizie in casa Fiorentina; la società gigliata è pronta a riabbracciare Niccolò Pierozzi, che da oggi ha ripreso ad allenarsi in gruppo. Il terzino classe 2001 dovrà recuperare quasi tutta la preparazione estiva, saltata a causa di un problema all'addome che lo ha tenuto lontano dal campo per tanto tempo. Questa una delle notizie più lette di oggi su FirenzeViola.it.

Clicca qui per la news completa.