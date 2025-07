Per la mediana occhio a Nicolussi Caviglia: ha lo stesso agente di Kean

vedi letture

Tra i nomi seguiti dalla Fiorentina per rinforzare il centrocampo c’è anche Nicolussi Caviglia, assistito dallo stesso entourage di Moise Kean. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club viola ha inserito il giocatore nella lista dei possibili obiettivi e ha già avuto contatti preliminari con i suoi agenti. Al momento si tratta solo di una richiesta di informazioni, senza sviluppi concreti. Tuttavia, in futuro la situazione potrebbe evolversi. Nonostante il centrocampista abbia un contratto in essere con il club veneto fino a giugno 2029, ha manifestato il desiderio di tornare a giocare in Serie A. Questa una delle notizie più lette oggi su Firenzeviola.it.