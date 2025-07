Fiorentina, il programma di oggi in casa viola: doppia seduta di allenamento al Viola Park

La Fiorentina torna in campo anche oggi al Viola Park e continua il ritiro in questa preseason. Anche oggi per la squadra di Pioli doppia seduta di allenamento: la prima alle 10, mentre la seconda, come nei giorni scorsi, sarà aperta al pubblico e inizierà alle 18:30. Su Radio FirenzeViola e FirenzeViola.it vi racconteremo in diretta con commenti, notizie, foto e video, ciò che accadrà al Viola Park.