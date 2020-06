PAQUETÀ, CARRASCAL, DE PAUL: VIOLA PUNTA SULLA TREQUARTI

Sarà un'estate strana per il calcio italiano, unica nella sua storia. Un campionato che deve essere portato a conclusione giocando ogni tre giorni, con un caldo che inciderà fortemente sul ritmo del gioco e gli equilibri destinati ad essere rovesciati. Oltre a tutto questo, c'è sempre di mezzo il calciomercato che anche se con tutta probabilità andrà avanti da settembre ad ottobre, continuerà ad essere portato avanti dai club di Serie A.

D'altronde si lavora tutto l'anno per la stagione successiva e così ha fatto la Fiorentina negli ultimi mesi, nel tentativo di portare a termine un progetto già cominciato lo scorso gennaio con l'acquisto di Amrabat e di giocatori che serviranno soprattutto in prospettiva. La ricerca non si è fermata, e in attesa di capire quale sarà il futuro di German Pezzella e dunque della difesa viola, c'è un ruolo che sta occupando i pensieri della squadra mercato gigliata: un centrocampista in grado di far fare il salto di qualità alla squadra.

Un trequartista che all'occasione possa fare anche la mezzala, per intendersi. Il nome forte fino a poco tempo fa era quello di Lucas Paquetà, talento del Milan già cercato lo scorso inverno che in rossonero sta vivendo una stagione più di bassi che di alti. La Fiorentina conta di puntare sul poter garantire un ruolo da protagonista al brasiliano, ma lui non molla e vorrebbe giocare in Champions League. Per questo a meno di un cambio d'idea del giocatore, l'affare si fa difficile.

Un altro profilo - diventato ormai un nome fisso del mercato viola - è Rodrigo De Paul, 10 dell'Udinese sul quale sono piombati gli occhi di mezza Europa. Protagonista di una telenovela estiva la scorsa sessione, resta un forte desiderio della proprietà che non lo molla e attende sempre un via libera dalla squadra bianconera. Anche se la concorrenza è folta.

Infine Jorge Carrascal, classe '98 colombiano del River Plate. La sua prima esperienza in Europa al Siviglia andò male, ma adesso è maturato e dal suo entourage sono fiduciosi che possa essere il momento per tornare. L'Italia è una destinazione che piace e in più il River è alla fine di un ciclo, quindi dirà addio alla maggior parte dei suoi talenti.

La Juventus ha già pensato di inserirlo in un eventuale affare che riporterebbe Higuain in Argentina, la Fiorentina lo segue da tempo. Il cartellino da 20 milioni di dollari al momento è un ostacolo, ma l'Argentina sta vivendo l'ennesima crisi economica e non è improbabile che il prezzo si possa abbassare. La viola aspetta e ragiona, in attesa di capire quale sarà il coefficiente di fattibilità dell'affare.

Anche perché il mercato è lungo e tutto può succedere, ma una cosa almeno da queste prime schermaglie appare chiara: la Fiorentina punta forte sul trequartista. Che poi possa essere un giocatore ancora non noto, è un'altra storia.