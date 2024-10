PALLADINO, Affaticamento per Moreno. Kean? Domani prova

FirenzeViola.it

Nel corso delle varie dichiarazioni rilasciate dopo la vittoria a San Gallo, l'allenatore viola Raffaele Palladino ha fatto anche il punto sugli infortunati Matias Moreno, uscito anzitempo proprio stasera per un problema muscolare, e Moise Kean, ancora acciaccato dopo il dolore alla caviglia accusato a Lecce: "Su Moreno c'è grande fiducia da parte mia. Sta crescendo e ricoprendo il ruolo di centrale, quando in realtà è abituato a giocare a tre. Si sta adattando bene, gli ho dato fiducia e ha risposto bene. Aveva solo un affaticamento dietro la coscia, abbiamo preferito preservarlo. Moise l'ho voluto portare perché deve stare con la squadra, deve curare bene la caviglia e domani proveremo a inserirlo in campo gradualmente, tentando di recuperarlo per domenica. Se non dovessimo farcela, ci sono i sostituti che andranno al meglio".

