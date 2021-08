ODRIOZOLA, Lui è il dopo-Lirola: domani a Firenze

Oggi è stata la giornata di Odriozola. Il difensore del Real Madrid ha detto finalmente sì al trasferimento in maglia viola e già domani è pronto per sbarcare in Italia e mettere la firma sul contratto che lo legherà per un anno alla Fiorentina. La trattativa è stata impostata sulla base di un prestito secco ed è davvero all'ultima curva. Nonostante l'inserimento finale del Tottenham in mattinata, le due società si sono comunque accordate verbalmente per lasciare ai viola un diritto di prelazione qualora le cose dovessero andare bene nel corso della stagione.

