ODRIOZOLA, QUEL PRESTITO DA RIDISCUTERE E IL BONUS COPPE

Ci ha provato fino alla fine la Fiorentina a convincere Alvaro Odriozola ad accettare un prestito biennale in maglia viola. Poi però, esattamente come avvenuto per Lucas Torreira (anche ai Gunners la proposta del club di Commisso era stata la stessa), la proposta è stata declinata ma nulla vieterà alla dirigenza di andare a ridiscutere una nuova formula contrattuale per il terzino classe ’95 non appena sarà terminata la stagione: “Se le cose andranno bene, ci siederemo sicuramente con i viola per parlarne” è il messaggio che viene fatto filtrare dall’entourage del giocatore, pronto a sbarcare a Firenze per le visite mediche e la firma già nella giornata di domani.

La Fiorentina, in ogni caso, potrà godersi per le prossime partite il suo nuovo terzino destro, al termine di un corteggiamento iniziato già lo scorso inverno (a gennaio, prima di virare su Malcuit, i viola avevano già sondato il terreno per il laterale destro di scuola Real Sociedad) e che si è finalmente concluso oggi, dopo che ACF e Real Madrid avevano trovato già da qualche giorno l’accordo. Un colpo in entrata davvero importante quello messo a segno dalla società di Viale Fanti, l’ennesimo innesto d’esperienza che si va a sommare a quello di Nico Gonzalez e Lucas Torreira e che fa capire come la Fiorentina in questa stagione abbia sempre più voglia di farsi strada per insidiare le prime posizioni della classifica.

Esperienza, dicevamo, anche e soprattutto a livello internazionale: eccezion fatta per l’esterno ex Stoccarda (che nella sua esperienza in Germania non ha mai giocato una gara tra Champions ed Europa League), l’innesto di Torreira e Odriozola permetterà alla Fiorentina di incamerare in una sola estate ben 36 presenze in campo europeo (sono 23 i gettoni del regista tra Atlético ed Arsenal, 13 quelli invece accumulati dal terzino tra Real Madrid e Real Sociedad nel trofeo dalle grandi orecchie e nell’ex Coppa Uefa). Un aspetto sicuramente utile che permetterà mai come quest’anno ai viola di alzare il proprio livello di competitività.