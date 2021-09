OCCASIONE SOTTIL: CONTRO LA DEA PER RIVELARSI UNA SCELTA GIUSTA

In molti lo hanno acclamato nel corso delle prime gare, perché ormai definito maturo. Del resto la Fiorentina ha investito e non poco su Riccardo Sottil, pagando al Cagliari un controriscatto da 13,5 milioni pur di riportarlo alla base e vederlo con la maglia viola addosso. Nel frattempo, però, l’innesto di Nico Gonzalez e l’impiego di Callejon non hanno permesso al giovane ex cantera viola di scendere in campo con la giusta continuità. Sia chiaro, la stagione è appena iniziata e le gare da giocare non sono nemmeno tre. Eppure, in questo momento, le probabilità di vedere Sottil dal primo a Bergamo contro l’Atalanta salgono in modo sostanzioso, anzi, sono quasi certe.

Dà una gran soddisfazione vedere velocità ed esplosività sugli esterni, qualità messe in mostra da Nico Gonzalez, che ha stregato il Franchi nella gara col Torino. Ebbene, contro l’Atalanta difficilmente l’argentino scenderà in campo, ma a sostituirlo probabilmente ci sarà un calciatore dalle caratteristiche molto simili, seppur più giovane e con un processo di crescita ancora da completare. Sottil ha la possibilità di garantire il livello di prestazione offerto dall’ex Stoccarda, o almeno è l’esterno favorito per ricoprire quel ruolo. Le avvisaglie della gara coi granata fanno solo ben sperare e se la prestazione sarà degna di nota, forse, la Fiorentina potrà cominciare a pensare di avere non uno, ma ben due interpreti all’altezza del ruolo (e di una Fiorentina che mira a stupire), capaci di cambiare le partite e far divertire i tifosi sugli spalti. Un’occasione d’oro per il figlio d’arte che ha anche la possibilità di affrontare un’Atalanta non al meglio quanto a disponibilità e con una difesa a tre che tenderà a rivolgere maggiormente lo sguardo sul pericolo numero uno, Dusan Vlahovic.