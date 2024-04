ITALIANO, Ringrazio tutti. Chi è rimasto a casa è perché ha qualche problema

FirenzeViola.it

Vincenzo Italiano, tecnico della Fiorentina, dopo la vittoria con la Salernitana ha preso la parola a Dazn: “Kouamé? Ha sfruttato i minuti che aveva nelle gambe. Me l’ha detto anche nel prepartita, si gioca troppo. Devo ringraziare tutti, anche chi come Barak ha fatto la prima punta. Non era facile con tutti questi impegni ravvicinati, vincere non è mai semplice. Dovevamo fare tre punti e ci siamo riusciti”.

Come mai tutte queste difficoltà nel 2024?

“Voglio dire che un po’ di imprecisione nostra c’è stata. Siamo la squadra che colpisce più legni e abbiamo sbagliato tanti rigori, non ci hanno permesso di avere più punti. Ma teniamo vivo l’obiettivo di giocare tutto, su ogni competizione. Ci stiamo riuscendo, oggi abbiamo vinto e siamo contenti”.

Oggi ha lasciato a casa tanti giocatori importanti.

"Hanno dei problemi, non sono rimasti a casa per risparmiarli. Speriamo di recuperarli perché mercoledì abbiamo una gara importantissima. Sapete quando determinano Jack, Beltran, Nico per noi. Abbiamo perso qualche pedina, ma vincere non è mai facile e oggi l’abbiamo fatto lo stesso”.

Assente era anche Nzola.

“Mi auguro si possa rivedere sereno, al più presto. Perché avete visto anche oggi come siamo scesi in campo”.

Oggi abbiamo rivisto Castrovilli.

“Gaetano è da un bel po’ che sta bene e scalpita. Oggi è stato premiato, va forte da un po’. Ha qualità, oggi era la prima dall’inizio e recuperarlo era importante. Settanta minuti per lui sono tanti, sapete quanto può essere importante per noi recuperare il miglior Castrovilli”.

Ci sono state tante rotazioni nei primi undici.

“Siamo costretti. Abbiamo il merito di arrivare a maggio ed essere ancora dentro a certe partite, che non possono permettere di staccare la spina. Dobbiamo essere tutti pronti e motivati a dare il 100%. Perché in queste partite ravvicinate basta poco a non riuscire a rendere al massimo. Però abbiamo tutti ragazzi che quando vengono chiamati in causa rispondono sempre presente”.

Si dice spesso che la Fiorentina ha scelto le coppe.

“Ribadisco che non abbiamo fatto scelte o tabelle. Dobbiamo far bene sempre, ci abbiamo provato anche col Genoa e per poco non l’abbiamo ribaltata. Sappiamo che ci sono ancora poche gare ma vogliamo fare più punti possibile, poi vedremo dove arriveremo”.

Cosa ha detto a Biraghi dopo il 2-0?

“Che adesso stiamo gioendo, ma avete visto quando è difficile. Anche la Salernitana non regala niente, e quindi serve sempre la massima attenzione”.