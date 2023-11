NZOLA, BELTRAN E UN RAPPORTO GOL/MINUTI DA FILM HORROR

FirenzeViola.it

La disfatta di San Siro conferma, adesso più che mai, che la maggiore difficoltà della Fiorentina sta nel capitalizzare le occasioni create. Se viene meno l'apporto degli esterni, il cui bilancio sotto porta rimane accettabile sostanzialmente grazie alle gesta di Nicolas Gonzalez (6 reti in Serie A), la compagine gigliata può aggrapparsi al solo Giacomo Bonaventura (5 gol in A). L'ultimo a segnare che non risponda al nome dei due succitati è stato Josip Brekalo, l'8 ottobre.

Il punto è che dei centravanti acquisiti in estate, sinora, non ne emerge uno. M'Bala Nzola non partiva così male in campionato dai tempi del Trapani, nel 2019-20 in Serie B, quando alle prime tredici giornate andò in buca una volta nell'arco di 810 minuti giocati. L'allenatore non era più Vincenzo Italiano, sotto l'egida del quale l'anno prima segnò invece con la regolarità di un gol ogni 214 minuti. Di quel calciatore a Firenze non sembra essere rimasta l'ombra.

Capitolo Lucas Beltran. Il "Vikingo" merita tutte le attenuanti del caso trovandosi a tu per tu con la sua prima esperienza in Europa, sta di fatto che per risalire a un inizio di campionato peggiore dell'attuale è necessario tornare indietro di tre stagioni quando al Club Atletico Colon il classe 2001, in tredici turni di Primera Division argentina e 306 minuti all'attivo, non inanellò neppure una rete. Proprio come adesso alla Fiorentina. Una tendenza a dir poco sconfortante.

- M'BALA NZOLA

Fiorentina (Serie A)

2023/24: 713' e 1 gol --> Un gol ogni 713'

Spezia (Serie A)

2022/23: 1170' e 5 gol --> Un gol ogni 234'

Spezia (Serie A)

2021/22: 606' e 2 gol --> Un gol ogni 303'

Spezia (Serie A)

2020/21: 737' e 6 gol --> Un gol ogni 123'

Trapani (Serie B)

2019/20: 810' e 1 gol --> Un gol ogni 810'

- LUCAS BELTRAN

Fiorentina (Serie A)

2023/24: 437' e 0 gol

River Plate (Primera Division)

2023: 557' e 5 gol --> Un gol ogni 111'

Club Atletico Colon + River Plate (Primera Division)

2022: 90' + 589' e 3 gol --> Un gol ogni 226'

Club Atletico Colon (Primera Division)

2021: 306' e 0 gol